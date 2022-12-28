Несломленный и разрушенный россиянами Бахмут показали на новых фото

Несломленный и разрушенный россиянами Бахмут. Фото: Владимир Зеленский в Telegram

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Бахмут у Донецькій області тримає оборону, українські військові щодня відбивають навали російського ворога.

У місті, яке щодня мужньо переносить обстріли, залишились жити одиниці цивільних. У цьому населеному пункті не залишилось місця, яке б не було полите кров’ю. Про це 28 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Ще минулого року там жили 70 тис. людей, а зараз лишилися одиниці цивільних. Там немає місця, яке не було б полито кровʼю. Там не буває години, коли не звучав би страшний гуркіт артилерії. Але Бахмут стоїть. Наші сили оборони стоять. Український Донбас стоїть, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, зараз в місті перебуває до 10 тис. мешканців. З початку повномасштабної війни російські війська знищили 60% інфраструктури цього населеного пункту. У Бахмуті відсутня вода та газопостачання. Енергетична інфраструктура міста теж постійно руйнується загарбниками. Місцевим жителям роздали металеві печі та генератори.

Нагадаємо, українська армія продовжує утримувати Бахмут, який уже кілька місяців залишається метою росії. Британська розвідка 27 грудня повідомляла, що останні 48 годин бойові дії в Україні були, як і раніше, зосереджені навколо Бахмута на Донеччині та біля Сватового на Луганщині.

Окупанти, як і раніше, робить часті, але невеликі атаки в цих районах, внаслідок яких лише невелика територія перейшла до рук армії рф.