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Ракурс
Незламний та зруйнований росіянами Бахмут. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Нескорений та зруйнований росіянами Бахмут показали на нових фото

28 гру 2022, 15:48
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Бахмут у Донецькій області тримає оборону, українські військові щодня відбивають навали російського ворога.





У місті, яке щодня мужньо переносить обстріли, залишились жити одиниці цивільних. У цьому населеному пункті не залишилось місця, яке б не було полите кров’ю. Про це 28 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Ще минулого року там жили 70 тис. людей, а зараз лишилися одиниці цивільних. Там немає місця, яке не було б полито кровʼю. Там не буває години, коли не звучав би страшний гуркіт артилерії. Але Бахмут стоїть. Наші сили оборони стоять. Український Донбас стоїть, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, зараз в місті перебуває до 10 тис. мешканців. З початку повномасштабної війни російські війська знищили 60% інфраструктури цього населеного пункту. У Бахмуті відсутня вода та газопостачання. Енергетична інфраструктура міста теж постійно руйнується загарбниками. Місцевим жителям роздали металеві печі та генератори.

Незламний та зруйнований росіянами Бахмут. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Незламний та зруйнований росіянами Бахмут. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Незламний та зруйнований росіянами Бахмут. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Незламний та зруйнований росіянами Бахмут. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Незламний та зруйнований росіянами Бахмут. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Незламний та зруйнований росіянами Бахмут. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Незламний та зруйнований росіянами Бахмут. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Незламний та зруйнований росіянами Бахмут. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Незламний та зруйнований росіянами Бахмут. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Нагадаємо, українська армія продовжує утримувати Бахмут, який уже кілька місяців залишається метою росії. Британська розвідка 27 грудня повідомляла, що останні 48 годин бойові дії в Україні були, як і раніше, зосереджені навколо Бахмута на Донеччині та біля Сватового на Луганщині.

Окупанти, як і раніше, робить часті, але невеликі атаки в цих районах, внаслідок яких лише невелика територія перейшла до рук армії рф.

Джерело: Ракурс


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