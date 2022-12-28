Число освобожденных от россиян населенных пунктов назвал Зеленский. Фото:

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Ракурс

Звільнення українських міст та сіл від російської окупації триває.

Загарбників країни-агресора вже вдалося вибити з понад 1 тис. 800 населених пунктів України. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 28 грудня під час традиційного звернення до Верховної Ради. Відео виступу опублікували на сторінці Офісу президента у Facebook.

Понад 1 тис. 800 міст і сіл України нам вже вдалося звільнити від окупанта, — наголосив він.

Також президент подякував усім країнам, які допомагають українцям долати російську тиранію саме на полі бою. Зазначив, що раніше здавалося неможливим, що ЗСУ матимуть на озброєнні американські зенітно-ракетні комплекси Patriot. Передачу Україні цих систем ППО Зеленський назвав особливим знаком від союзників.

Але тепер маємо і таку домовленість. Дякую нашим стратегічним партнерам. Це особливий знак довіри до України, це справжнє союзництво зі Сполученими Штатами Америки. Ми досягли цього, — додав український лідер.

Нагадаємо, проект War Mapper повідомляв, що лише за листопад 2022 року українська армія звільнила від російських загарбників 3 тис. 850 кв. км територій. Станом на початок грудня окупанти з рф контролювали близько 16,66% території України.