Одессу лишили памятников Екатерине и Суворову

Комунальні служби Одеси завершили демонтаж пам’ятників російській імператриці Єкатєріні II і полководцю Алєксандру Суворову. Перший стояв у центрі міста, інший на південно-західному виїзді з нього в однойменному районі.

У четвер увечері голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марчанко подякував одеситам, які висловили свою позицію щодо російської імперської спадщини.

Сьогодні відбулася справді історична подія. Нарешті демонтували пам’ятник російській імператриці Єкатєріні в Одесі, — написав Марченко.

Рішення про знесення ухвалила міська рада Одеси 30 листопада. Пам’ятники відправлять на зберігання до Одеського національного художнього музею.

В останні місяці пам’ятник «Засновникам Одеси» неодноразово ставав об'єктом атак: у вересні його двічі обливали червоною фарбою, а в листопаді на голову Катерини II одягли червоний ковпак ката, а праву руку вставили мотузкову петлю. Це сталося після того, як мер та міськрада не ухвалювали рішення про знесення.

Нагадаємо, після початку війни у різних містах України почали активно перейменовувати вулиці та зносити пам’ятники, пов’язані з росією. Але цей процес проходив до повномасштабного вторгнення РФ.