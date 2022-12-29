Украинские военные сообщили о продвижении ВСУ возле Кременной

https://racurs.ua/n178305-ukrainskie-voennye-soobschili-o-prodvijenii-vsu-vozle-kremennoy.html

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За тиждень українська армія просунулася на понад 2 км до Кремінної.

Про те, що Збройні сили України наступають у районі Кремінної Луганської області, повідомив 29 грудня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Наші воїни продовжують наступальні дії в районі міста Кремінна. Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 км в напрямку зазначеного населеного пункту, — сказав бригадний генерал Громов.

Він додав, що одночасно серед офіцерського складу другого армійського корпусу рф, який дислокується у Луганську, «ходить інформація про поступову підготовку оборонних рубежів навколо Луганська».