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Українські військові повідомили про просування ЗСУ біля Кремінної
Українські військові повідомили про просування ЗСУ біля Кремінноїhttps://racurs.ua/ua/n178305-ukrayinski-viyskovi-povidomyly-pro-prosuvannya-zsu-bilya-kreminnoyi.htmlРакурс
За тиждень українська армія просунулася на понад 2 км до Кремінної.
Про те, що Збройні сили України наступають у районі Кремінної Луганської області, повідомив 29 грудня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.
Наші воїни продовжують наступальні дії в районі міста Кремінна. Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 км в напрямку зазначеного населеного пункту, — сказав бригадний генерал Громов.
Він додав, що одночасно серед офіцерського складу другого армійського корпусу рф, який дислокується у Луганську, «ходить інформація про поступову підготовку оборонних рубежів навколо Луганська».
Деокупація Кремінної може відбутися уже на початку 2023 року, заявив сьогодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Біля Кремінної перебувають Сили оборони, але там точаться запеклі бої. Зараз дуже багато «вагнерівців» туди відправили. Українські війська і надалі потрохи будуть просуватися уперед, тому деокупувати Кремінну можуть уже на початку 2023 року, — сказав Гайдай.
Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 28 грудня повідомив, що у Луганській області триває «потужна робота» українських підрозділів зі звільнення територій, зокрема і міста Кремінна.
Він прокоментував матеріал The New York Times про те, що українська армія наближається до звільнення Кремінної.
Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обовʼязково повідомимо про це громадськості. Поки що ж потрібно запастися терпінням та чекати офіційних повідомлень, — зазначив Череватий, додавши, що звільнення Кремінної дозволить рухатися далі по області.
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