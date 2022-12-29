Мама с ребенком были в соседней комнате – власти о прилете ракеты в дом на Прикарпатье

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Місцева влада Івано-Франківської області повідомила деталі влучання ракети у будинок на території Тлумацької громади.

За словами голова ОВА Прикарпаття Світлани Онищук, на момент «прильоту» мати й дитина перебували у сусідній кімнаті. На щастя, ракета не вибухнула.

Наразі на місці працюють відповідні служби. З 15 дворів, які розташовані в радіусі 150 м від будинку, евакуювали людей.

Раніше Онищук повідомила, що 29 грудня рашисти, крім удару по сільській хаті, влучили ракетою в один з енергетичних об'єктів Івано-Франківської області. Виникла пожежа на загальній площі 50 м.кв. Станом на 11:25 пожежу локалізовано, постраждалих і жертв немає.

У ДТЕК також повідомили про влучання в один зі своїх об'єктів на Прикарпатті. В мережі пишуть, що йдеться про Бурштинську ТЕС, яку раніше багато разів вже обстрілювали московські виродки.

Постраждали цивільні будівлі 29 грудня й на Київщині.

Мені зателефонувала онучка і в істериці кричить: «Бабуля, в нас горить хата. Був приліт, маму привалило, вона в відключці». Це все, що я почула, — розповідає мешканка одного з пошкоджених будинків у Бортничах в Дарницькому районі Києва, куди влучили уламки збитої російської ракети.

За її словами, онука почувається добре, тим часом доньці буде потрібна операція. Наразі вони госпіталізовані.