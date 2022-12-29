Свыше тысячи тел погибших обнаружили в четырех деоккупированных областях

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Національна поліція України виявила на деокупованих територіях Миколаївської, Донецької, Херсонської та Харківської областей вже 1,1 тис. тіл загиблих українців. Серед них 31 дитина.

Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції, генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв.

Із початку деокупаційних заходів у Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях виявлено тіла 1 тис. 116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. За вчора в Херсонській області виявлено тіла трьох осіб, — сказав він.

Слідчі задокументували 5 тис. 398 воєнних злочинів. Найбільше проваджень — 42 тис. — розпочали за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв війни).