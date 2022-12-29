Жеваго во Франции отправили под экстрадиционный арест – ГБР

https://racurs.ua/n178327-jevago-vo-francii-otpravili-pod-ekstradicionnyy-arest-gbr.html

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Суд міста Шамбері у Франції відправив під екстрадиційний арешт бізнесмена, колишнього народного депутата, акціонера АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Далі суд почне розглядати питання про екстрадицію Жеваго в Україну. Очікують, що це станеться на початку січня 2023 року. До цього екснардеп перебуватиме під арештом.

ДБР розслідує розтрату понад 2,5 млрд грн ліквідованого банку «Фінанси та Кредит». Слідство вважає, що схему з виведення грошей організували екс-заступник голови правління банку, начальник одного з управлінь та інші топ-менеджери.

У 2007−2014 роках офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на суму понад 113 млн дол. У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягують 113 млн дол. з рахунків банку «Фінанси та Кредит», причому заставу списали відразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним.

У липні Інтерпол оголосив у міжнародний розшук народного депутата Верховної Ради України III-VIII скликань Жеваго. 28 грудня Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.