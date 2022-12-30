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Ракурс
Киев назвал официальное число взятых в плен и пропавших без вести бойцов ВСУ

Киев назвал официальное число взятых в плен и пропавших без вести бойцов ВСУ

30 дек 2022, 16:14
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Українська влада назвала офіційну кількість взятих у полон і зниклих безвісти бійців Збройних сил України.





За словами української уповноваженої з прав людини Олени Вербицької, зараз близько 3,4 тис. українських військовослужбовців перебувають у російському полоні. Ще близько 15 тис. бійців вважаються зниклими безвісти.

Що саме з ними сталося, ми не знаємо, — уточнила Вербицька. — Можливо, вони теж потрапили до військовополонених, їх могли насильно вивезти з окупованих росією територій, а може, вони давно вбиті. Для їхніх рідних така невизначеність особливо нестерпна, — наголосила вона.

Вербицька також поскаржилася, що росія відмовляється пускати благодійні місії Червоного Хреста до таборів, у яких утримуються українські військовополонені, та систематично порушує Женевську конвенцію про права військовополонених.

Источник: Ракурс


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