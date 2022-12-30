Киев назвал официальное число взятых в плен и пропавших без вести бойцов ВСУ

https://racurs.ua/n178343-kiev-nazval-oficialnoe-chislo-vzyatyh-v-plen-i-propavshih-bez-vesti-boycov-vsu.html

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Українська влада назвала офіційну кількість взятих у полон і зниклих безвісти бійців Збройних сил України.

За словами української уповноваженої з прав людини Олени Вербицької, зараз близько 3,4 тис. українських військовослужбовців перебувають у російському полоні. Ще близько 15 тис. бійців вважаються зниклими безвісти.

Що саме з ними сталося, ми не знаємо, — уточнила Вербицька. — Можливо, вони теж потрапили до військовополонених, їх могли насильно вивезти з окупованих росією територій, а може, вони давно вбиті. Для їхніх рідних така невизначеність особливо нестерпна, — наголосила вона.

Вербицька також поскаржилася, що росія відмовляється пускати благодійні місії Червоного Хреста до таборів, у яких утримуються українські військовополонені, та систематично порушує Женевську конвенцію про права військовополонених.