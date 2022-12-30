Минобороны показало "младшего брата" HIMARS - французскую РСЗО LRU

https://racurs.ua/n178352-minoborony-pokazalo-mladshego-brata-himars-francuzskuu-rszo-lru-video.html

Ракурс

Міноборони вперше показало реактивну систему залпового вогню LRU/M270A1, яку Франція передала ЗСУ в кінці листопада. Вона вже працює на фронті та нищить ворогів. Незабаром в українському війську буде більше таких систем, впевнені у відомстві.

Міністерство оборони України оприлюднило кадри роботи французької реактивної системи залпового вогню LRU.

Відео опублікували у Twitter оборонного відомства.

They say all fairy tales end with a wedding, and all video clips end with HIMARS firing.

For the first time on screen: LRU/M270A1 after sending the ruscists some hellish gifts.

Watch out! Despite the long weekends and holidays, there will be more soon. pic.twitter.com/5ls5m5BdLQ — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 30, 2022 Кажуть, що всі казки закінчуються весіллям, а всі відеоролики закінчуються стріляниною з HIMARS. Вперше на екрані: LRU/M270A1 після того, як відправила рашистам пекельні подарунки. Обережно! Попри довгі вихідні та свята, скоро буде ще, — йдеться у повідомленні.

Вважається, що реактивна система залпового вогню LRU M270 — французький модернізований аналог М270 MLRS на гусеничній платформі БМП «Бредлі» виробництва компанії Vought.

Вона призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов бойових завдань з ураження і знищення з закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв’язку та інших площинних цілей