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Ракурс
Українська LRU/M270A1 після роботи по позиціях російських окупантів

Міноборони показало «молодшого брата» HIMARS — французьку РЗСВ LRU (ВІДЕО)

30 гру 2022, 19:25
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Міноборони вперше показало реактивну систему залпового вогню LRU/M270A1, яку Франція передала ЗСУ в кінці листопада. Вона вже працює на фронті та нищить ворогів. Незабаром в українському війську буде більше таких систем, впевнені у відомстві.





Міністерство оборони України оприлюднило кадри роботи французької реактивної системи залпового вогню LRU.

Відео опублікували у Twitter оборонного відомства.

Кажуть, що всі казки закінчуються весіллям, а всі відеоролики закінчуються стріляниною з HIMARS. Вперше на екрані: LRU/M270A1 після того, як відправила рашистам пекельні подарунки. Обережно! Попри довгі вихідні та свята, скоро буде ще, — йдеться у повідомленні.

Вважається, що реактивна система залпового вогню LRU M270 — французький модернізований аналог М270 MLRS на гусеничній платформі БМП «Бредлі» виробництва компанії Vought.

Вона призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов бойових завдань з ураження і знищення з закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв’язку та інших площинних цілей

Джерело: Ракурс


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