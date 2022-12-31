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Причину новых волн ударов «Шахедами» пояснили в ISW. Фото:
Причину новых волн ударов «Шахедами» пояснили в ISWhttps://racurs.ua/n178367-prichinu-novyh-voln-udarov-shahedami-poyasnili-v-isw.htmlРакурс
Країна-агресор російська федерація останніми днями все частіше намагається атакувати Україну дронами-камікадзе.
У ніч на 30 грудня ворог запустив 16 дронів-камікадзе типу Shahed-131 і 136. Українські військові зуміли збити всі ворожі БПЛА. Обстріл відбувся після масованого ракетного удару окупантів по українській критичній інфраструктурі 29 грудня. Тоді загарбники випустили й 23 безпілотники. За останні дві доби росіяни застосували 39 «камікадзе». А ще 30 ворожих дронів ворог випустив у ніч з 18 на 19 грудня та 13−14 грудня. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти вважають, що таке збільшення темпів атак може свідчити про те, що російські сили накопичили більше дронів після тритижневого періоду їх невикористання, або ж що агресор отримав чи очікує нову партію іранських «шахедів».
На думку воєнних фахівців, окупанти збільшили темпи атак дронами, бо намагаються підтримувати свою кампанію проти критично важливої інфраструктури, враховуючи вичерпання запасів високоточних ракет.
Також наголошується, що протиповітряна оборона України довела свою високу ефективність у знищенні іранських БПЛА. Не виключено, що росіяни продовжуватимуть використовувати збільшену кількість «шахедів» для атак на цивільні об'єкти. Таким чином ворог хоче змусити Київ до перемовин.
Нагадаємо, у Києві в ніч з 29 на 30 жовтня російський безпілотник іранського виробництва Shahed влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі міста. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
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