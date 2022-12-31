Причину новых волн ударов «Шахедами» пояснили в ISW. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор російська федерація останніми днями все частіше намагається атакувати Україну дронами-камікадзе.

У ніч на 30 грудня ворог запустив 16 дронів-камікадзе типу Shahed-131 і 136. Українські військові зуміли збити всі ворожі БПЛА. Обстріл відбувся після масованого ракетного удару окупантів по українській критичній інфраструктурі 29 грудня. Тоді загарбники випустили й 23 безпілотники. За останні дві доби росіяни застосували 39 «камікадзе». А ще 30 ворожих дронів ворог випустив у ніч з 18 на 19 грудня та 13−14 грудня. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вважають, що таке збільшення темпів атак може свідчити про те, що російські сили накопичили більше дронів після тритижневого періоду їх невикористання, або ж що агресор отримав чи очікує нову партію іранських «шахедів».

На думку воєнних фахівців, окупанти збільшили темпи атак дронами, бо намагаються підтримувати свою кампанію проти критично важливої ​​інфраструктури, враховуючи вичерпання запасів високоточних ракет.

Також наголошується, що протиповітряна оборона України довела свою високу ефективність у знищенні іранських БПЛА. Не виключено, що росіяни продовжуватимуть використовувати збільшену кількість «шахедів» для атак на цивільні об'єкти. Таким чином ворог хоче змусити Київ до перемовин.

Нагадаємо, у Києві в ніч з 29 на 30 жовтня російський безпілотник іранського виробництва Shahed влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі міста. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.