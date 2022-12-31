Британская разведка предупредила украинцев о новой массированной ракетной атаке

Ракетная атака россии. Фото:

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Країна-терорист росія завдає масованих ракетних ударів по Україні кожні сім-десять днів.

Однак ворог може намагатися зламати моральний дух українців у період новорічних свят. Окупанти 29 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні й хотіли зруйнувати українську енергетичну систему. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За інформацією розвідників, з жовтня росіяни зберігають загальну схему проведення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. Агресор дотримується цього підходу, намагаючись придушити українську систему ППО.

Існує реальна ймовірність того, що росія зламає цей шаблон, щоб завдати нового удару найближчими днями, щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 29 грудня армія рф здійснила вже 10 за ліком масштабний ракетний обстріл України. Московити залучили приблизно 70 ракет, з яких українська ППО збила 58.

У воєнній розвідці України вважають, що ракетний потенціал ворога зменшується і росія не може підтримувати таку високу інтенсивність і з точки зору регулярності, і з точки зору кількості обстрілів, випускає менше ракет за раз і збільшує інтервали між атаками.