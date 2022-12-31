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Ракурс
рф ударила баллистической ракетой по военному городку. Фото:

Оккупанты ударили баллистической ракетой по военному городку на Черниговщине

31 дек 2022, 11:50
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Ракетний удар 31 грудня завдала російська федерація по Чернігівській області.





Ймовірно, загарбники били балістичною ракетою «Іскандер», траєкторію якої практично неможливо відстежити наявними в Україні засобами протиповітряної оборони. Під обстрілом вночі опинилося військове містечко. На щастя, загиблих внаслідок обстрілу немає. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса написав у Telegram.

За словами Чауса, за останні дні інтенсивність ворожих обстрілів зросла. Окупанти застосовують ствольну артилерію, міномети та реактивні системи залпового вогню. У п’ятницю, 30 грудня, ворог обстріляв Семенівку, внаслідок чого загинула жінка.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 30 грудня з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Источник: Ракурс


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