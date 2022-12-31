Россияне атаковали ракетой С-300 отдел полиции Донецкой области. Фото: Игорь Клименко

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Армія країни-агресора продовжує обстрілювати Україну ракетами.

Зокрема, у Донецькій області був атакований Лиманський відділок поліції. По будівлі окупанти вдарили зенітною ракетою С-300. Про це 31 грудня голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив у Facebook.

Внаслідок атаки правоохоронець дістав поранення. У нього травми середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу.

В руках поліцейської з «Білих янголів» — майже вцілілий український прапор із розбитого відділу поліції. Росія знищила будівлю, але не наш дух! І з кожним днем ми стаємо сильнішими та стійкішими, — написав Клименко.

Також очільник Нацполіції опублікував фото зруйнованого ракетою відділку.

Нагадаємо, вночі 31 грудня російські загарбники випустили балістичну ракету «Іскандер» по Чернігівській області. Було атаковане наметове містечко, але, на щастя, ніхто не постраждав.