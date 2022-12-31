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Ракурс
Россияне атаковали ракетой С-300 отдел полиции Донецкой области. Фото: Игорь Клименко

Россияне атаковали ракетой С-300 отдел полиции в Донецкой области (ФОТО)

31 дек 2022, 12:19
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Армія країни-агресора продовжує обстрілювати Україну ракетами.





Зокрема, у Донецькій області був атакований Лиманський відділок поліції. По будівлі окупанти вдарили зенітною ракетою С-300. Про це 31 грудня голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив у Facebook.

Внаслідок атаки правоохоронець дістав поранення. У нього травми середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу.

В руках поліцейської з «Білих янголів» — майже вцілілий український прапор із розбитого відділу поліції. Росія знищила будівлю, але не наш дух! І з кожним днем ми стаємо сильнішими та стійкішими, — написав Клименко.

Також очільник Нацполіції опублікував фото зруйнованого ракетою відділку.

Росіяни атакували ракетою С-300 відділ поліції на Донеччині. Фото: Ігор Клименко

Росіяни атакували ракетою С-300 відділ поліції на Донеччині. Фото: Ігор Клименко

Росіяни атакували ракетою С-300 відділ поліції на Донеччині. Фото: Ігор Клименко

Росіяни атакували ракетою С-300 відділ поліції на Донеччині. Фото: Ігор Клименко

Росіяни атакували ракетою С-300 відділ поліції на Донеччині. Фото: Ігор Клименко

Росіяни атакували ракетою С-300 відділ поліції на Донеччині. Фото: Ігор Клименко

Росіяни атакували ракетою С-300 відділ поліції на Донеччині. Фото: Ігор Клименко

Нагадаємо, вночі 31 грудня російські загарбники випустили балістичну ракету «Іскандер» по Чернігівській області. Було атаковане наметове містечко, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Источник: Ракурс


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