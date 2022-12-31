Систему ПВО москвы массово усилили. Фото:

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Протиповітряну оборону москви агресор вирішив посилити перед Новим роком.

У системі протиракетної оборони в столиці країни-терориста в новорічну річ чергуватимуть на бойових постах майже 2 тис. військовослужбовців. А загалом за період новорічних свят і вихідних днів нести бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тис. окупантів. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на російське міністерство оборони.

У відомстві зазначили, що об'єднання ППО-ПРО особливого призначення «покладене завдання з протиповітряної та протиракетної оборони москви і центрального промислового району росії».

Медіа також повідомили, що жителям російського бєлгорода в новорічну ніч на міській площі роздадуть карти укриттів.

Нагадаємо, 29 грудня у Міністерстві оборони Великої Британії заявляли, що військові аеродроми в росії, ймовірно, залишилися без захисту, оскільки командування армії рф передислокувало системи ППО на лінію фронту в Україну.

Джерело: ТАСС