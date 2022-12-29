Аеродроми в рф без захисту, бо ППО перекинули на лінію фронту – розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n178325-aerodromy-v-rf-bez-zahystu-bo-ppo-perekynuly-na-liniu-frontu-rozvidka-brytaniyi.html

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Військові аеродроми в росії, ймовірно, залишилися без захисту, оскільки командування армії рф передислокувало системи ППО на лінію фронту в Україну. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії за 29 грудня.

26 грудня авіабазу «Енгельс» атакували вдруге за три тижні. ЗМІ рф писали, що безпілотники завдали удару по основній базі стратегічного бомбардувального флоту.

Британська розвідка вважає, що інциденти на російських аеропортах в глибині території росії свідчать про проблеми із закриттям усіх потреб наявними засобами протиповітряної оборони.

Росія тривалий час з великою увагою ставилася до підтримання передових наземних систем ППО, та зараз стає все більш очевидно, що рф непросто протидіяти повітряним загрозам в глибині російської території. Перший виклик для росії, можливо — велетенська потреба у сучасних системах ППО середньої дальності, як «Панцир-С1», які могли би зіграти основну роль у протидії безпілотникам. Окрім як для точкового захисту стратегічно важливих об'єктів, як «Енгельс», ці системи зараз необхідні у великій кількості для прикриття польових штабів поруч з лінією фронту в Україні, — зазначає розвідка.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Британії припускали, що для рф найближчим часом може обрати пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної — з огляду на значення району для логістики для її військ на Донбасі.