Рашисты 31 декабря атаковали Украину крылатыми ракетами, фото: InfoResist

https://racurs.ua/n178387-neskolko-rossiyskih-raket-31-dekabrya-do-ukrainy-ne-doleteli-vozdushnye-sily.html

Ракурс

Росіяни сьогодні, 31 грудня, близько 13.00 атакували Україну з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та оперативно-тактичних комплексів наземного базування «Іскандер-М».

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території рф (інформація уточнюється), — зазначають у Повітряних силах.

Зазначається, що силами та засобами ППО Повітряних Сил знищено було знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Також на Київщині було збито ворожий БПЛА «Орлан-10», який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО.

Варто додати, що у соцмережах з’явилося відео, котре, як стверджується, показує наслідки падіння крилатої ракети на території рф — у Волгоградській області.