россия 31 декабря нанесла масштабный ракетный удар по Украине, фото: ГСЧС Украины

https://racurs.ua/n178386-kakimi-raketami-obstrelivali-ukrainu-31-dekabrya-rasskazali-v-vozdushnyh-silah.html

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Російські загарбники сьогодні, 31 грудня, здійснили масштабний обстріл України.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів, як цього разу здійснювався російський обстріл.

Сьогодні вилетіли літаки стратегічної авіації Ту-95мс … це бомбардувальники-ракетоносці. Було близько п’яти цих літаків і здійснили пуски крилатих ракет «Х-101», «Х-555», які зазвичай вони запускають. Це далекобійна високоточна зброя, — зазначив Ігнат. — Зараз маємо інформацію по 12 знищених цих крилатих ракетах.

За його словами, пуски здійснювалися з району акваторії Азовського моря, звідки зазвичай рашисти запускають ракети, проте у ворога є ще й інші місця пусків.

Він також додав, що під час ракетних ударів рашисти можуть запускати розвідувальні безпілотники, метою яких є не стільки відстеження враження цілей, скільки виявлення позицій української ППО.

Зокрема, такий безпілотник «Орлан-10» було збито під час попередньої ракетної атаки. Ігнат не виключає, що подібний безпілотник міг бути застосований і сьогодні.

Місце розташування наших ППО — це дуже важлива інформація для ворога. І коли працює наше ППО, то ворог намагається здійснювати повітряну розвідку аби в режимі реального часу мати таку інформацію про їхнє розташування, — наголосив речник Повітряних сил.

Ігнат наголошує, що навіть збита ракета може завдати значних руйнувань чи загрожувати життю людей, тож він закликає в разі повітряної тривоги перебувати в укриттях, навіть якщо ППО успішно працює.