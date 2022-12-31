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россия 31 декабря нанесла масштабный ракетный удар по Украине, фото:

Рашисты попали в военный объект и АЗС в Хмельницком

31 дек 2022, 19:36
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Росіяни сьогодні, 31 грудня, завдали чергового масштабного ракетного удару по Україні.





Зокрема, зафіксовані влучання у Хмельницькому. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької ОВА.

Так, зафіксовані такі наслідки російського обстрілу:

  • влучання у військовий об'єкт в місті Хмельницькому, пошкоджена техніка;
  • влучання в АЗС;
  • пошкоджено вісім транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків та складські приміщення;
  • госпіталізовано вісім цивільних, зокрема 22-річна жінка у важкому стані.

Пошкоджень критичної інфраструктури немає, проводяться роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів та надання медичної допомоги постраждалим, — наголошують в ОВА.

Источник: Ракурс


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