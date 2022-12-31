Рашисти влучили у військовий об'єкт та АЗС у Хмельницькому

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росія 31 грудня завдала масштабного ракетного удару по Україні, фото:
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Росіяни сьогодні, 31 грудня, завдали чергового масштабного ракетного удару по Україні.
Зокрема, зафіксовані влучання у Хмельницькому. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької ОВА.
Так, зафіксовані такі наслідки російського обстрілу:
- влучання у військовий об'єкт в місті Хмельницькому, пошкоджена техніка;
- влучання в АЗС;
- пошкоджено вісім транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків та складські приміщення;
- госпіталізовано вісім цивільних, зокрема 22-річна жінка у важкому стані.
Пошкоджень критичної інфраструктури немає, проводяться роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів та надання медичної допомоги постраждалим, — наголошують в ОВА.
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