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Ракурс
Захисники України знищили 12 російських крилатих ракет

Кількість збитих російських ракет назвав Залужний (ІНФОГРАФІКА)

31 гру 2022, 17:02
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Росіяни сьогодні, 31 грудня, завдали чергового масованого ракетного удару по цивільних об'єктах України.





За попередньою інформацією, ворог здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. Про це повідомляється у Telegram-каналі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Зазначається, що силами та засобами ППО України знищено 12 крилатих ракет:

  • шість в межах Київської області;
  • п’ять в межах Житомирської області;
  • одну в межах 1 Хмельницької області.

Тримаймося! Нас не зламати! Перемога буде за нами! — наголошує Залужний.

Джерело: Ракурс


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