Захисники України знищили 12 російських крилатих ракет

https://racurs.ua/ua/n178381-kilkist-zbytyh-rosiyskyh-raket-nazvav-zalujnyy-infografika.html

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Росіяни сьогодні, 31 грудня, завдали чергового масованого ракетного удару по цивільних об'єктах України.

За попередньою інформацією, ворог здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. Про це повідомляється у Telegram-каналі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Зазначається, що силами та засобами ППО України знищено 12 крилатих ракет:

шість в межах Київської області;

п’ять в межах Житомирської області;

одну в межах 1 Хмельницької області.