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Защитники Украины уничтожили 12 российских крылатых ракет
Количество сбитых российских ракет назвал Залужный (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n178381-kolichestvo-sbityh-rossiyskih-raket-nazval-zalujnyy-infografika.htmlРакурс
Росіяни сьогодні, 31 грудня, завдали чергового масованого ракетного удару по цивільних об'єктах України.
За попередньою інформацією, ворог здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. Про це повідомляється у Telegram-каналі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Зазначається, що силами та засобами ППО України знищено 12 крилатих ракет:
- шість в межах Київської області;
- п’ять в межах Житомирської області;
- одну в межах 1 Хмельницької області.
Тримаймося! Нас не зламати! Перемога буде за нами! — наголошує Залужний.
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