Увеличилось число детей, погибших из-за российской войны

https://racurs.ua/n178400-uvelichilos-chislo-detey-pogibshih-iz-za-rossiyskoy-voyny.html

Ракурс

Зросла кількість дітей, які загинули через російську війну/

Станом на ранок 1 січня 2023 року більше ніж 1328 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф: 452 дитини загинуло та понад 876 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

В Офісі генпрокурора повідомили, що під час фіксації злочинів окупантів, вчинених на території Херсонської області, встановлено загибель двох хлопців віком 13 та 17 років.

31 грудня внаслідок ракетної атаки ворога на Запоріжжя отримала поранення 14-річна дівчинка.

31 грудня через артобстріл у Херсоні отримали поранення двоє дітей віком 12 та 13 років.

30 грудня внаслідок артобстрілу військами РФ села Дальнє Донецької області отримала поранення 13-річна дівчинка.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 429, Харківській — 268, Київській — 117, Миколаївській — 81, Запорізькій — 81, Херсонській — 81, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 40.