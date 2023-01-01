Экс-прокурор по делу Милошевича – путина надо судить за военные преступления

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Ракурс

Президент росії, воєнний злочинець володимир путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини під час війни в Україні.

Про це повідомив британський прокурор Джефрі Найс, який співпрацював з Міжнародним трибуналом з питань колишньої Югославії, в інтерв’ю BBC.

Найс, який з 1998 по 2006 рік був головним прокурором у справі колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, заявив радіостанції BBC Radio 4, що звинувачення проти путіна «цілком очевидні».

Це злочини проти людяності, тому що цивільні цілі в жодному разі не можна бомбити або якось ще піддавати нападу, — вважає Найс.

Він сказав, що не має жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до путіна.

Це його солдати. Як мінімум, він знає про те, що відбувається, з телевізійних повідомлень — як і всі ми. Але він не наказав [своїм військовим] повернутися, щоб розслідувати очевидні злочини. Він винний, — упевнений обвинувач.

Найс висловив здивування, що прокурори та політики не «формулюють це набагато вільніше та відкрито», і припустив, що путін може в майбутньому отримати імунітет від судового переслідування в рамках слідства після закінчення війни в Україні.

Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність путіна за цей злочин, — сказав при цьому Найс і додав: Виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає (або ж його змусили так вважати), що відсутність звинувачень проти путіна несе політичні вигоди?" - продовжує він.

Найс вважає, що політичні вигоди — це врегулювання конфлікту.

Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складуть проект політичної угоди, в якій буде пункт про те, що путіна не можна судити. Це жахлива перспектива, вона означатиме, що народ України повністю позбудеться правосуддя, — сказав Найс.

На його думку, путіна, а не окремих офіцерів, особливо важливо судити, оскільки таким чином «моральна відповідальність буде встановлена на першому етапі, і потім її не можна буде поставити під сумнів або змінити».

Найс додав, що, на його думку, суд може розпочатися «хоч завтра», і його мають вести українці — і українською мовою. При цьому присутність у суді самого путіна, на думку колишнього прокурора, не є обов’язковою.

Міжнародний кримінальний суд (МКС), який веде розслідування злочинів під час війни в Україні, неодноразово говорив, що всіма силами намагається домогтися, щоб винні понесли відповідальність.

У відповідь на твердження Найса МКС заявив, що його прокурор Карім Хан працює в Україні, збираючи свідоцтва воєнних злочинів, і він має намір виписати ордери на арешт винних, коли для цього буде достатньо доказів.

Будь-які твердження, що на офіс прокурора чи самого прокурора чиниться сторонній тиск чи вплив з метою затримати розслідування чи інші дії, не відповідають дійсності, — йдеться у заяві суду.

Російська влада неодноразово відкидала звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.

Попри численні свідчення протилежного, у тому числі зафіксовані міжнародними організаціями, Москва продовжує стверджувати, що завдає ударів лише по військових об'єктах.

Деякі країни та організації, в тому числі Україні, закликають створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, ймовірно, скоєних росією під час вторгнення в Україну.

Міжнародний кримінальний суд було створено 20 років тому, він розслідує геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії. Перед ним немає імунітету ні в кого, у тому числі глави держав.

Однак МКС не може розслідувати злочин агресії, якщо обидві сторони конфлікту не є учасниками Римського статуту — документа, який ліг в основу цього органу. Ані росія, ані Україна не ратифікували Римський статут.