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Экс-прокурор по делу Милошевича – путина надо судить за военные преступления
Экс-прокурор по делу Милошевича — путина надо судить за военные преступленияhttps://racurs.ua/n178405-eks-prokuror-po-delu-miloshevicha-putina-nado-sudit-za-voennye-prestupleniya.htmlРакурс
Президент росії, воєнний злочинець володимир путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини під час війни в Україні.
Про це повідомив британський прокурор Джефрі Найс, який співпрацював з Міжнародним трибуналом з питань колишньої Югославії, в інтерв’ю BBC.
Найс, який з 1998 по 2006 рік був головним прокурором у справі колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, заявив радіостанції BBC Radio 4, що звинувачення проти путіна «цілком очевидні».
Це злочини проти людяності, тому що цивільні цілі в жодному разі не можна бомбити або якось ще піддавати нападу, — вважає Найс.
Він сказав, що не має жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до путіна.
Це його солдати. Як мінімум, він знає про те, що відбувається, з телевізійних повідомлень — як і всі ми. Але він не наказав [своїм військовим] повернутися, щоб розслідувати очевидні злочини. Він винний, — упевнений обвинувач.
Найс висловив здивування, що прокурори та політики не «формулюють це набагато вільніше та відкрито», і припустив, що путін може в майбутньому отримати імунітет від судового переслідування в рамках слідства після закінчення війни в Україні.
Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність путіна за цей злочин, — сказав при цьому Найс і додав: Виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає (або ж його змусили так вважати), що відсутність звинувачень проти путіна несе політичні вигоди?" - продовжує він.
Найс вважає, що політичні вигоди — це врегулювання конфлікту.
Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складуть проект політичної угоди, в якій буде пункт про те, що путіна не можна судити. Це жахлива перспектива, вона означатиме, що народ України повністю позбудеться правосуддя, — сказав Найс.
На його думку, путіна, а не окремих офіцерів, особливо важливо судити, оскільки таким чином «моральна відповідальність буде встановлена на першому етапі, і потім її не можна буде поставити під сумнів або змінити».
Найс додав, що, на його думку, суд може розпочатися «хоч завтра», і його мають вести українці — і українською мовою. При цьому присутність у суді самого путіна, на думку колишнього прокурора, не є обов’язковою.
Міжнародний кримінальний суд (МКС), який веде розслідування злочинів під час війни в Україні, неодноразово говорив, що всіма силами намагається домогтися, щоб винні понесли відповідальність.
У відповідь на твердження Найса МКС заявив, що його прокурор Карім Хан працює в Україні, збираючи свідоцтва воєнних злочинів, і він має намір виписати ордери на арешт винних, коли для цього буде достатньо доказів.
Будь-які твердження, що на офіс прокурора чи самого прокурора чиниться сторонній тиск чи вплив з метою затримати розслідування чи інші дії, не відповідають дійсності, — йдеться у заяві суду.
Російська влада неодноразово відкидала звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Попри численні свідчення протилежного, у тому числі зафіксовані міжнародними організаціями, Москва продовжує стверджувати, що завдає ударів лише по військових об'єктах.
Деякі країни та організації, в тому числі Україні, закликають створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, ймовірно, скоєних росією під час вторгнення в Україну.
Міжнародний кримінальний суд було створено 20 років тому, він розслідує геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії. Перед ним немає імунітету ні в кого, у тому числі глави держав.
Однак МКС не може розслідувати злочин агресії, якщо обидві сторони конфлікту не є учасниками Римського статуту — документа, який ліг в основу цього органу. Ані росія, ані Україна не ратифікували Римський статут.
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