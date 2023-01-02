Генштаб ВСУ прокомментировал удар HIMARS по Макеевке. Фото:

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Ракурс

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив ураження російських ворогів у Макіївці.

В районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області 31 грудня було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 січня.

Військові зазначають, що росіяни, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та п’ять по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Нагадаємо, в ніч на 1 січня ударом з HIMARS було знищено ПТУ № 19, в якому перебували російські військові. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявляло про знищення близько 400 осіб. ЗМІ писали, що могли загинути до 600 загарбників. Окупаційна влада казала лише про декілька десятків поранених.

А в міністерстві оборони рф заявили про ліквідацію лише 63 російських військових.