ВСУ освободили от россиян остров на Херсонщине. Фото: Генштаб

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Ракурс

Збройні сили Україні звільнили острів Великий Потьомкінський між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсону.

Раніше цей острів був під контролем окупантів. Про його звільнення народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко 2 січня повідомив у Telegram.

ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкінський. Це острів між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсону, — йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ поки не коментували інформацію про звільнення острова.

Ще 15 грудня Генштаб повідомляв, що росіяни примусово евакуювали українців, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію.

Нагадаємо, наприкінці грудня спецпідрозділ KRAKEN та бійці 92-ї ОМБр при підтримці артилерії та важкої техніки звільнили від ворога селище Новоселівське Коломийчиської об'єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області.