рф планирует длительную атаку иранскими дронами-камикадзе. Фото:

https://racurs.ua/n178454-rossiya-planiruet-dlitelnuu-ataku-iranskimi-dronami-kamikadze-shahed-zelenskiy.html

Ракурс

росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську систему протиповітряної оброни.

Тільки за два дні нового року Сили оборони збили понад 80 безпілотників-камікадзе «шахед». А найближчим часом ця цифра може лише зрости. Про це 2 січня заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Ми маємо інформацію, що росія планує тривалу атаку. Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити — і зробимо все, — щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші, — запевнив глава держави.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ 2 січня заявили, що на Різдво 7 січня росія також може вдарити по Україні ракетами. Військові також наголосили, що Київ залишається основним напрямком атаки ворожих дронів. Агресор атакує з одного напрямку — східного узбережжя Азовського моря.