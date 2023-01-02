Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
рф планує тривалу атаку іранськими дронами-камікадзе. Фото:

росія планує тривалу атаку іранськими дронами-камікадзе Shahed — Зеленський

2 січ 2023, 22:50
999

росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську систему протиповітряної оброни.





Тільки за два дні нового року Сили оборони збили понад 80 безпілотників-камікадзе «шахед». А найближчим часом ця цифра може лише зрости. Про це 2 січня заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Ми маємо інформацію, що росія планує тривалу атаку. Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити — і зробимо все, — щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші, — запевнив глава держави.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ 2 січня заявили, що на Різдво 7 січня росія також може вдарити по Україні ракетами. Військові також наголосили, що Київ залишається основним напрямком атаки ворожих дронів. Агресор атакує з одного напрямку — східного узбережжя Азовського моря.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів