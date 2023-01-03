Вертолет Ка-52 россиян и три «Орлана» сбили ВСУ за сутки - Генштаб

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Ракурс

Бойовий вертоліт Ка-52 армії росії приземлили військовослужбовці Збройних сил України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, оприлюдненому 3 січня на Фейсбук-сторінці.

Протягом минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та три розвідувальних безпілотники типу «Орлан-10», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Авіація Сил оборони України впродовж понеділка завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, а також п’ять ударів — по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

У Генштабі нагадали, що ворог завдає авіаційні та ракетні удари, а також здійснює артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі України в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни. Так, вчора росіяни завдали шість ракетних та 52 авіаційних удари, здійснили 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі шість ракетних, а також 30 авіаційних ударів армія рф завдала по цивільній інфраструктурі.

Окрім цього, всі 27 іранські безпілотники «Шахед-136», які застосували воєнні злочинці рф вдалося збити Силам оборони України.