Что осталось от базы рф на Херсонщине после удара HIMARS

https://racurs.ua/n178461-chto-ostalos-ot-bazy-rf-na-hersonschine-posle-udara-himars-video.html

Ракурс

Генеральний штаб Збройних сил України 3 січня підтвердив інформацію про вогневе ураження живої сили та військової техніки росіян в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області, а також удар по складу окупантів біля населеного пункту Федорівка на Херсонщині.

Відеозапис результатів роботи ЗСУ оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Так, після зустрічі з HIMARS виглядає база росіян на Херсонщині, — написав Цаплієнко у Телеграм.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ вказав, що внаслідок удару Сил оборони України 31 грудня по позиціях рф біля Чулаківки вдалося вбити та поранити близько півтисячі російських солдатів.

Окрім цього, уточнюються втрати ворога після удару 1 січня по складу рф біля Федорівки.