ВСУ взорвали склад боеприпасов рф на Луганщине — выслеживали две недели

https://racurs.ua/n178462-vsu-vzorvali-sklad-boepripasov-rf-na-luganschine-vyslejivali-dve-nedeli-foto.html

Ракурс

Збройні сили України підірвали склад боєприпасів російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Йдеться про склад боєприпасів, який окупанти розмістили у Сватовому.