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Ракурс
ВСУ взорвали склад боеприпасов рф на Луганщине — выслеживали две недели

ВСУ взорвали склад боеприпасов рф на Луганщине — выслеживали две недели (ФОТО)

3 янв 2023, 11:20
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Збройні сили України підірвали склад боєприпасів російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.





Йдеться про склад боєприпасів, який окупанти розмістили у Сватовому.

Росіяни та місцева вата тихенько і без палева (майже) туди звозили БК майже два тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість «Уралів», які заїжджають на базу, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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