ЗСУ підірвали склад боєприпасів армії рф на Луганщині — війна рф проти України

https://racurs.ua/ua/n178462-zsu-pidirvaly-sklad-boieprypasiv-rf-na-luganschyni-vystejuvaly-dva-tyjni-foto.html

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Збройні сили України підірвали склад боєприпасів російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Йдеться про склад боєприпасів, який окупанти розмістили у Сватовому.