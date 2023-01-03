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ЗСУ підірвали склад боєприпасів армії рф на Луганщині — війна рф проти України
ЗСУ підірвали склад боєприпасів рф на Луганщині — вистежували два тижні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178462-zsu-pidirvaly-sklad-boieprypasiv-rf-na-luganschyni-vystejuvaly-dva-tyjni-foto.htmlРакурс
Збройні сили України підірвали склад боєприпасів російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.
Йдеться про склад боєприпасів, який окупанти розмістили у Сватовому.
Росіяни та місцева вата тихенько і без палева (майже) туди звозили БК майже два тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість «Уралів», які заїжджають на базу, — йдеться у повідомленні.
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