Удар по складу боєприпасів армії росії біля тимчасово окупованого Сватового здійснила 92-га окрема механізована бригада імені Івана Сірка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 3 січня у Телеграм.

Передаємо привіт ворожому ППО, яке мало б захищати Сватове, але як завжди не захистило! Склад БК все! росіяни та місцева вата тихенько і без палева (майже) туди звозили БК майже два тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість «Уралів», які заїжджають на базу, — зауважили у СтратКомі ЗСУ.