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Удар по складу боєприпасів рф біля Сватового показали ЗСУ
Удар по складу боєприпасів рф біля Сватового показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178464-udar-po-skladu-boieprypasiv-rf-bilya-svatovogo-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Удар по складу боєприпасів армії росії біля тимчасово окупованого Сватового здійснила 92-га окрема механізована бригада імені Івана Сірка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 3 січня у Телеграм.
Передаємо привіт ворожому ППО, яке мало б захищати Сватове, але як завжди не захистило! Склад БК все! росіяни та місцева вата тихенько і без палева (майже) туди звозили БК майже два тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість «Уралів», які заїжджають на базу, — зауважили у СтратКомі ЗСУ.
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