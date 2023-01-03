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Ракурс
Удар по складу боєприпасів рф біля Сватового показали ЗСУ

Удар по складу боєприпасів рф біля Сватового показали ЗСУ (ВІДЕО)

3 січ 2023, 11:59
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Удар по складу боєприпасів армії росії біля тимчасово окупованого Сватового здійснила 92-га окрема механізована бригада імені Івана Сірка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.





Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 3 січня у Телеграм.

Передаємо привіт ворожому ППО, яке мало б захищати Сватове, але як завжди не захистило! Склад БК все! росіяни та місцева вата тихенько і без палева (майже) туди звозили БК майже два тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість «Уралів», які заїжджають на базу, — зауважили у СтратКомі ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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