Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара по позициям рф близ Песков показали ВСУ

Последствия удара по позициям рф близ Песков показали ВСУ (ВИДЕО)

3 янв 2023, 12:55
999

Наслідки удару Збройних сил України по позиціях окупаційної армії росії біля Пісків у Донецькій області показали на відео. Ймовірно, як видно на відео, йдеться про блокпост «Республіка міст» — передовий пост поблизу Пісків біля недобудованого моста.





Русня знімає наслідки прильоту по собі, — повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 3 січня у Телеграм.

Нагадаємо, під час АТО блокпост «Республіка міст» був передовим постом українських військ поблизу Пісків й відігравав важливу роль у обороні. ЗСУ його відбили у російських терористів так званого батальйону «Восток». За 3,6 км від цих позицій починалася злітна смуга Донецького аеропорту.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров