Последствия удара по позициям рф близ Песков показали ВСУ

https://racurs.ua/n178466-posledstviya-udara-po-poziciyam-rf-bliz-peskov-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Наслідки удару Збройних сил України по позиціях окупаційної армії росії біля Пісків у Донецькій області показали на відео. Ймовірно, як видно на відео, йдеться про блокпост «Республіка міст» — передовий пост поблизу Пісків біля недобудованого моста.

Русня знімає наслідки прильоту по собі, — повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 3 січня у Телеграм.

Нагадаємо, під час АТО блокпост «Республіка міст» був передовим постом українських військ поблизу Пісків й відігравав важливу роль у обороні. ЗСУ його відбили у російських терористів так званого батальйону «Восток». За 3,6 км від цих позицій починалася злітна смуга Донецького аеропорту.