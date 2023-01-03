Наслідки удару по позиціях рф біля Пісків показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n178466-naslidky-udaru-po-pozyciyah-rf-bilya-piskiv-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Наслідки удару Збройних сил України по позиціях окупаційної армії росії біля Пісків у Донецькій області показали на відео. Ймовірно, як видно на відео, йдеться про блокпост «Республіка міст» — передовий пост поблизу Пісків біля недобудованого моста.

Русня знімає наслідки прильоту по собі, — повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 3 січня у Телеграм.

Нагадаємо, під час АТО блокпост «Республіка міст» був передовим постом українських військ поблизу Пісків й відігравав важливу роль у обороні. ЗСУ його відбили у російських терористів так званого батальйону «Восток». За 3,6 км від цих позицій починалася злітна смуга Донецького аеропорту.