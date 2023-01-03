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Ракурс
Наслідки удару по позиціях рф біля Пісків показали ЗСУ

Наслідки удару по позиціях рф біля Пісків показали ЗСУ (ВІДЕО)

3 січ 2023, 12:55
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Наслідки удару Збройних сил України по позиціях окупаційної армії росії біля Пісків у Донецькій області показали на відео. Ймовірно, як видно на відео, йдеться про блокпост «Республіка міст» — передовий пост поблизу Пісків біля недобудованого моста.





Русня знімає наслідки прильоту по собі, — повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 3 січня у Телеграм.

Нагадаємо, під час АТО блокпост «Республіка міст» був передовим постом українських військ поблизу Пісків й відігравав важливу роль у обороні. ЗСУ його відбили у російських терористів так званого батальйону «Восток». За 3,6 км від цих позицій починалася злітна смуга Донецького аеропорту.

Джерело: Ракурс


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