Огонь украинского вертолета по оккупантам показали ВСУ

https://racurs.ua/n178467-ogon-ukrainskogo-vertoleta-po-okkupantam-pokazali-vsu-video.html

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Роботу гелікоптера Збройних сил України на фронті показали на відео. Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.