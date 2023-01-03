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Огонь украинского вертолета по оккупантам показали ВСУ

Огонь украинского вертолета по оккупантам показали ВСУ (ВИДЕО)

3 янв 2023, 13:22
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Роботу гелікоптера Збройних сил України на фронті показали на відео. Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.





Український гелікоптер веде вогонь по окупантах «з кабрірування». Це такий авіаційний маневр, коли машина перед відкриттям вогню піднімає ніс та робить різкий поворот, — пише Цаплієнко в Телеграм.

Источник: Ракурс


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