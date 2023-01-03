Вогонь українського гелікоптера по окупантах показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n178467-vogon-ukrayinskogo-gelikoptera-po-okupantah-pokazaly-zsu-video.html

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Роботу гелікоптера Збройних сил України на фронті показали на відео. Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.