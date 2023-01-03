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Ракурс
Вогонь українського гелікоптера по окупантах показали ЗСУ

Вогонь українського гелікоптера по окупантах показали ЗСУ (ВІДЕО)

3 січ 2023, 13:22
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Роботу гелікоптера Збройних сил України на фронті показали на відео. Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.





Український гелікоптер веде вогонь по окупантах «з кабрірування». Це такий авіаційний маневр, коли машина перед відкриттям вогню піднімає ніс та робить різкий поворот, — пише Цаплієнко в Телеграм.

Джерело: Ракурс


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