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Ракурс
Еще одну пыточную рф обнаружили на деоккупированной Николаевщине

Еще одну пыточную рф обнаружили на деоккупированной Николаевщине (ФОТО)

3 янв 2023, 15:30
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Служба безпеки України виявила ще одну катівню російських воєнних злочинців під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Миколаївської області.





«Об'єкт» був облаштований на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка. У застінках рашисти жорстоко катували й піддавали тортурам місцевих мешканців, які відмовилися співпрацювати з ворогом. Там з українців намагалися «вибити» адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору.

Людей душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер. Під час огляду катівні правоохоронці виявили «знаряддя» тортур.

За цими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб російських окупантів, причетних до воєнних злочинів.

Источник: Ракурс


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