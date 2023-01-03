Ще одну катівню росіян виявили на деокупованій Миколаївщині

https://racurs.ua/ua/n178472-sche-odnu-kativnu-rosiyan-vyyavyly-na-deokupovaniy-mykolayivschyni-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України виявила ще одну катівню російських воєнних злочинців під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Миколаївської області.

«Об'єкт» був облаштований на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка. У застінках рашисти жорстоко катували й піддавали тортурам місцевих мешканців, які відмовилися співпрацювати з ворогом. Там з українців намагалися «вибити» адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору.

Людей душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер. Під час огляду катівні правоохоронці виявили «знаряддя» тортур.

За цими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб російських окупантів, причетних до воєнних злочинів.