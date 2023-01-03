В Тернополе ради справедливости вручную будут выключать свет в домах на линиях критической инфраструктуры

https://racurs.ua/n178475-v-ternopole-radi-spravedlivosti-vruchnuu-budut-vykluchat-svet-v-domah-na-liniyah-kriticheskoy.html

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З нового року тернопільські будинки, підключені до ліній критичної інфраструктури, відключатимуть вручну. Робитимуть це, щоб розподіл відімкнень світла був справедливим.

Таке рішення ухвалили у Тернопільобленерго", повідомляє Т1. Місцеві енергетики отримали відповідну вказівку від Укренерго.

Причина — чисельні скарги інших споживачів. Вони обурювалися, чому хтось по кілька годин сидить без світла, а інші його мають завжди.

Така ситуація характерна, наприклад, для вулиці Київської. У будинку № 8 до такої ситуації ставляться з розумінням і готові терпіти незручності разом з іншими тернополянами.

Т1 повідомляє, що у Тернополі приблизно 100 будинків, підключених до критичної інфраструктури. Вимикатимуть світло електрики ЖЕКів. Утім, коли ця вказівка почне втілюватися, поки не повідомляють.