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Ракурс
У Тернополі заради справедливості вручну відключатимуть світло у будинках на лініях критичної інфраструктури

У Тернополі заради справедливості вручну вимикатимуть світло у будинках на лініях критичної інфраструктури

3 січ 2023, 16:27
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З нового року тернопільські будинки, підключені до ліній критичної інфраструктури, відключатимуть вручну. Робитимуть це, щоб розподіл відімкнень світла був справедливим.





Таке рішення ухвалили у Тернопільобленерго", повідомляє Т1. Місцеві енергетики отримали відповідну вказівку від Укренерго.

Причина — чисельні скарги інших споживачів. Вони обурювалися, чому хтось по кілька годин сидить без світла, а інші його мають завжди.

Така ситуація характерна, наприклад, для вулиці Київської. У будинку № 8 до такої ситуації ставляться з розумінням і готові терпіти незручності разом з іншими тернополянами.

Т1 повідомляє, що у Тернополі приблизно 100 будинків, підключених до критичної інфраструктури. Вимикатимуть світло електрики ЖЕКів. Утім, коли ця вказівка почне втілюватися, поки не повідомляють.

Джерело: Ракурс


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