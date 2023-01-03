Залужный рассказал о текущей ситуации на фронтах российско-украинской войны

https://racurs.ua/n178483-zalujnyy-rasskazal-o-tekuschey-situacii-na-frontah-rossiysko-ukrainskoy-voyny.html

Ракурс

Генерал Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, розповів про поточну ситуацію на фронтах російсько-української війни.

Про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім в наземному та повітряному просторах України, Залужний повідомив за результатами першої у 2023 році телефонної розмови з генералом Марком Міллі, головою об'єднаного комітету начальників штабів США.

Залужний розповів Міллі, що:

Важкі бої ведуться на рубежі Сватове — Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найскладнішою ситуація залишається на ділянці Соледар — Бахмут — Майорськ, там російська армія фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони стримують наступ.

На Донецькому напрямку українцям вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступ.

Ситуація на кордоні з білоруссю повністю контрольована.

Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста, — написав Залужний у своїх соцмережах.

Крім того, він повідомив, що з 31 грудня по сьогоднішній ранок противник завдав 14 ударів крилатими ракетами і застосував 94 дрони-камікадзе типу «Shahed-136».