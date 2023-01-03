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Ракурс
Дворец "Украина" опубликовал видео момента удара российской ракеты 31 декабря

Дворец «Украина» опубликовал видео момента удара российской ракеты 31 декабря

3 янв 2023, 20:40
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Національний палац мистецтв «Україна» опублікував підбірку відео із камер спостереження моменту удару російської ракети 31 грудня. Вона влучила у готель біля палацу.





У самому палаці «Україна» глядацька зала лишилася неушкодженою, але багато де повилітали вікна та скляні двері.

Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю палацу «Україна». Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою, — написали у Фейсбук палацу «Україна».

Нагадаємо, що після влучання в готель поранення отримав японський журналіст, який перебував у ньому під час повітряної тривоги.

Источник: Ракурс


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