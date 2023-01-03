Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Палац «Україна» опублікував відео моменту удару російської ракети 31 грудня

Палац «Україна» опублікував відео моменту удару російської ракети 31 грудня

3 січ 2023, 20:40
999

Національний палац мистецтв «Україна» опублікував підбірку відео із камер спостереження моменту удару російської ракети 31 грудня. Вона влучила у готель біля палацу.





У самому палаці «Україна» глядацька зала лишилася неушкодженою, але багато де повилітали вікна та скляні двері.

Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю палацу «Україна». Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою, — написали у Фейсбук палацу «Україна».

Нагадаємо, що після влучання в готель поранення отримав японський журналіст, який перебував у ньому під час повітряної тривоги.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів