Российский ЗРК С-300 теперь будет работать на Украину. Фото:

https://racurs.ua/n178502-vsu-vpervye-zahvatili-rossiyskiy-zrk-s-300-video.html

Ракурс

Новий важливий трофей захопили українські військовослужбовці.

Представникам ЗСУ, напевно, вперше вдалося захопити російський зенітно-ракетний комплекс С-300. Про це 4 січня Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило в Telegram.

Трофєїв багато не буває, тим більше якщо вони такі. Якщо нам не мозолить в очах, то це трофейний С-300 і якщо не помиляємось, то це перше принаймні відеопідтвердження трофею даного зразка, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, такі ЗРК є й на озброєнні армії України. Українські військові активно використовують такі системи ППО для боротьби з російськими ракетами та дронами.

Нагадаємо, під час боїв у лісах під Кремінною в Луганській області бійці Збройних сил України захопили новий російський танк, який візуально схожий на новий Т-90. На опублікованому військовими відео видно, що танк, ймовірно, підбили під час боїв.