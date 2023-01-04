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Ракурс
Російський ЗРК С-300 тепер працюватиме на Україну. Фото:

ЗСУ вперше захопили російський ЗРК С-300 (ВІДЕО)

4 січ 2023, 12:19
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Новий важливий трофей захопили українські військовослужбовці.





Представникам ЗСУ, напевно, вперше вдалося захопити російський зенітно-ракетний комплекс С-300. Про це 4 січня Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило в Telegram.

Трофєїв багато не буває, тим більше якщо вони такі. Якщо нам не мозолить в очах, то це трофейний С-300 і якщо не помиляємось, то це перше принаймні відеопідтвердження трофею даного зразка, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, такі ЗРК є й на озброєнні армії України. Українські військові активно використовують такі системи ППО для боротьби з російськими ракетами та дронами.

Нагадаємо, під час боїв у лісах під Кремінною в Луганській області бійці Збройних сил України захопили новий російський танк, який візуально схожий на новий Т-90. На опублікованому військовими відео видно, що танк, ймовірно, підбили під час боїв.

Джерело: Ракурс


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