Новий російський танк захопили українські військові на Донбасі. Фото: warfor.me

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Новий трофей здобули бійці Збройних сил України на Луганському напрямку.

Під час боїв у лісах під Кремінною в Луганській області українські бійці захопили новий російський танк, який візуально схожий на новий Т-90. Залишається незрозумілим, якої модифікації цей танк. Про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ 26 грудня повідомило у Telegram.

На опублікованому військовими відео видно, що танк, ймовірно, підбили під час боїв. Зокрема, у бронемашині пошкоджена одна з гусениць.

Як відомо, російська пропаганда називає Т-90 «Володимир» однією з найновіших розробок армії рф. Перший такий танк зійшов з конвеєра у 1992 році, а у наступні роки окупанти модифікували цю техніку. Станом на 2019 рік вартість нового Т-90 становила 2,5−3,5 млн дол.

Нагадаємо, бійці 1-го батальйону 95-ї окремої житомирської десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ захопили російську БМП-1АМ «Басурманин». Ця бойова машина виявилася новою та в ідеальному стані.